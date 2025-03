Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leichtkraftrad stürzt(loh.)

Bild-Infos

Download

Rehburg (ots)

Eine 18 jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades erscheint beim PK Stolzenau und schildert folgenden Sachverhalt. Sie habe die L 370 um 12.55 Uhr von Husum in Richtung Rehburg befahren. In einer 50 km-h Zone sei sie von einem zu dicht auffahrenden Pkw bedrängt worden. Sie habe die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad verloren und sei gestürzt. Sie wurde an der linken Hüfte verletzt. An ihrer Motorradkleidung entstand Sachschaden. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht. Der mit einem Mann als Fahrer und einer Frau als Beifahrerin besetzte Pkw setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten und sich um die Verletzte und den entstandenen Schaden zu kümmern , in Richtung Rehburg fort. Details zum Fahrzeug sind nicht bekannt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Gegen den unbekannten Unfallverursacher wird ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die verletzte Leichtkraftradfahrerin begibt sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zeugenhinweise werden vom Polizeikommissariat Stolzenau, Tel. 05761/90200 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell