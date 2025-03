Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Polizei sucht Fahrradeigentümer

Stadthagen (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen sucht den Eigentümer eines Fahrrades, welches nach polizeilichen Erkenntnissen am 20.02.2025 am Stadthäger Bahnhof entwendet wurde. Polizisten kontrollierten an dem Abend gegen 23 Uhr einen 25-jährigen Stadthäger, der den Beamten gegenüber auf Befragen angab, das Rad am Bahnhof gestohlen zu haben. Sie stellten es daraufhin sicher. Bislang konnte das Fahrrad keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad der Marke Motobecane in eher mäßigem Zustand.

Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.

