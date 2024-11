Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Fahrzeugführer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Kreis Olpe (ots)

Am Wochenende gingen der Polizei gleich drei Fahrzeugführer ins Netz, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Den Anfang machte ein 20-jähriger Autofahrer in Olpe. Der Mann war in der Nacht zu Samstag (09.11.2024) gegen 00:50 Uhr in der Stellwerkstraße kontrolliert worden. Dieses Schicksal ereilte in der gleichen Nacht auch einen 42-jährigen Autofahrer in Attendorn. Den Polizeibeamten war der Mann gegen 04:20 Uhr auf der Ihnestraße in Kraghammer aufgefallen. Zuletzt ergaben sich auch bei einem 17-Jährigen in Finnentrop Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Der junge Mann hatte am Sonntag gegen 20:00 Uhr mit einem eScooter die Serkenroder Straße befahren. In allen drei Fällen bestätigten vor Ort durchgeführte Drogenvortests den Verdacht der Beamten. Die Männer wurden jeweils zur örtlichen Polizeiwache gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen und Anzeigen gefertigt wurden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell