Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Kellerbrand in Mehrparteienhaus

Bückeburg (ots)

(KEM) Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus an der Röntgenstraße in Bückeburg am späten Mittwochabend, den 26.03.2025.

Die Polizei wurde gegen 23.10 Uhr von der Rettungsleitstelle Schaumburg über einen Brand alarmiert. Unverzüglich eingesetzte Bückeburger Einsatzkräfte konnten dichten Rauch im Keller des Gebäudes feststellen, der sich bereits bis in das Treppenhaus verteilt hatte. Als vor dem Objekt befindliche Bewohner mitteilten, dass sich noch Personen in vereinzelten Wohnungen aufhalten, betraten die Polizisten beherzt das Gebäude und evakuierten alle noch anwesenden Bewohner. Die Feuerwehren Bückeburg und Evesen konnten das Feuer im Keller zeitnah eindämmen und erfolgreich löschen.

Die Bewohner, die allesamt unverletzt blieben, konnten ihre Wohnungen noch in der Nacht wieder aufsuchen.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen brach das Feuer in einem Kellerabteil aus, in dem diverse Kartons, Haushaltsgeräte und Möbel gelagert wurden. In dem Kellerabteil entstand Gebäudeschaden, die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell