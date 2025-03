Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hassel - Verkehrsunfall an der B215

Hassel (ots)

(KEM) Am Dienstagnachmittag, den 25.03.2025, gegen 15 Uhr ereignete sich an der Kreuzung B215/Hauptstraße in Hassel ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und hohem Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein 59-jähriger Bremer von der B215 kommend mit seinem Mercedes Sprinter nach links auf die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 74-jährigen Dörverdener, der die B215 mit seinem VW Passat in Richtung Nienburg befuhr. Der 74-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Sprinter. Dieser wurde hinten rechts und der VW an der Front stark beschädigt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

