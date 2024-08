Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Unwetter fordert die Feuerwehr Gronau

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gronau (ots)

Ein schweres Gewitter zog am gestrigen Dienstagabend ab 19:30 Uhr über das Münsterland, den Kreis Borken und das Gronauer Stadtgebiet hinweg. Der deutsche Wetterdienst hatte in den Stunden zuvor mehrfach Wetterwarnungen für die betroffenen Gebiete herausgegeben.

Bereits um 19:28 Uhr wurde der Rettungsdienst und die Feuerwehr Gronau zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort konnte keine Feststellung durch die Feuerwehr gemacht werden, sodass von einem technischen Defekt ausgegangen werden kann. Nur wenige Minuten später, noch während Fahrzeuge der Feuerwehr auf dem Weg zum ersten Einsatz waren, wurde eine in einem Fahrzeug eingeklemmte Person am Parkweg in Epe gemeldet. Hier war ein Baum auf einen PKW mit einer Insassin gestürzt. Die Person konnte den PKW unverletzt verlassen und kamen bei dem Starken Regen völlig durchnässt, aber unverletzt in der nahegelegenen Gaststätte unter. Der Rettungsdienst untersuchte die Person zu Sicherheit und die Feuerwehr sperrte den Parkweg bis auf Weiteres.

Gegen 20 Uhr wurde die gesamte Feuerwehr Gronau dann an die Feuer- und Rettungswache wie auch das Gerätehaus Epe alarmiert um die Fahrzeuge zu besetzten. Immer mehr Unwetter-Einsätze wurden über die Leitstelle Borken gemeldet. Die meisten Einsätze waren umgestürzte Bäume und versperrte Straßen. Am Timpker Weg war ein Fahrzeug in den Graben gerutscht. Auch hier konnte sich die Person selbstständig befreien und wurde durch den Rettungsdienst untersucht, konnte die Einsatzstelle jedoch ebenfalls unverletzt verlassen.

Insgesamt 38 Einsätze arbeitete die Feuerwehr Gronau bis ca. 23 Uhr mit ca. 80 Einsatzkräften ab. Das THW Gronau wurde gegen 22 Uhr noch zu einer Einsatzstelle zur Unterstützung gerufen, hier hat sich wieder einmal die gute Zusammenarbeit der beiden Organisationen in Gronau gezeigt.

Original-Content von: Feuerwehr Gronau, übermittelt durch news aktuell