BPOL-HH: Aggressives Betteln wird per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei soll ein Mann (m.30) am 08.03.2024 gegen 08.20 Uhr in aggressiver Form Reisende im Hamburger Hauptbahnhof belästigt und angebettelt haben. Zur Feststellung der Personalien forderten DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter daraufhin eine Streife der Bundespolizei an. Die Überprüfung der Personaldaten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme.

Seit Ende November 2023 wurde der wegen Erschleichen von Leistungen (Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Fahrkarte) Verurteilte mit einem Haftbefehl gesucht. Der 30-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht".

Weiterhin besteht gegen den Gesuchten auch eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Ermittlung des Aufenthalts wegen Hehlerei. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Zuführung des Gesuchten in eine Haftanstalt zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen veranlasst. RC

