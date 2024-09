Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240908 - 0885 Frankfurt- Bornheim: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(ma) Am frühen Sonntagmorgen (8. September 2024) kam es gegen 03.00 Uhr auf der Berger Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung durch den Einsatz einer Schreckschusswaffe.

Der 30-jährige Geschädigte habe sich mit einem Bekannten im Bereich der Berger Straße 136 aufgehalten, als für beide unerwartet der Tatverdächtige an den Geschädigten herangetreten sei und ihm mehrfach mit der mit Reizgas geladenen Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen habe. Der 30-Jährige erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Tatverdächtige sei indes in Richtung Höhenstraße/ Habsburgerallee geflüchtet und kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 20 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, kräftige Statur, orientalisches Erscheinungsbild, dunkles mittellanges, gelocktes Haar; bekleidet mit dunkler "Over-Size" Bekleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich der Tathandlung und der hier gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 10600 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell