Polizei Hagen

POL-HA: 87-Jährige beim Einkaufen bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag (27.02.2025) gegen 13:45 Uhr wurde eine 87-jährige Frau in einem Supermarkt an der Vollbrinkstraße Opfer eines Taschendiebstahls. Die Seniorin war mit einer Freundin einkaufen und hatte bereits Waren in ihren Einkaufswagen geladen, als sie bemerkte, dass ihre Geldbörse mit Bargeld, Personalausweis und diversen Karten fehlte. Ein Zeuge sprach sie daraufhin an und berichtete, dass er beobachtet habe, wie ein Unbekannter im Vorbeigehen die Geldbörse aus ihrer Jackentasche entwendete. Die Sichtung der Videoaufzeichnung bestätigte den Vorfall. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: schlanker Mann mit dunklen Haaren, schwarzer Jacke, blauer Jeans, hellen Schuhen und eine schwarzen Tasche. Er war vermutlich in Begleitung einer Frau und eines Kindes. Die Frau war von kräftiger Statur, hatte dunkle Haare mit Zopf und trug einen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Bei dem Kind handelte es sich um ein Mädchen. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02331 986 2060 zu melden. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell