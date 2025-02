Polizei Hagen

POL-HA: Nach Unfallflucht zurückgekehrt

Hagen-Mitte (ots)

Während eine Hagenerin in der Bergstraße aus dem Fenster sah, beobachtete sie am Donnerstag (27.02.2025) eine Frau, die versuchte mit ihrem Auto rückwärts einzuparken. Die VW-Fahrerin stieß dabei gegen 14.30 Uhr mit der Front eines geparkten Audi zusammen. Die Zeugin gab an, dass sich die 36-Jährige erschrocken habe, dann jedoch wegfuhr. Nach der Verkehrsunfallflucht verständigte sie die Polizei. Etwa 30 Minuten nach der Tat kehrte die VW-Fahrerin an die Unfallstelle zurück. Sie habe beim Versuch zu parken festgestellt, dass die Parklücke zu klein gewesen ist und sei deshalb weitergefahren. Einen Zusammenstoß habe sie nicht bemerkt. Die 36-Jährige muss sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten und wurde angezeigt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell