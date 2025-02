Polizei Hagen

POL-HA: Mercedes bleibt nach Unfall zwischen einer Mauer und einem geparkten Auto stecken

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Spichernstraße kam ein 36-Jähriger am Mittwoch (26.02.2025) gegen 23.35 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, stieß mit einer Mauer zusammen und blieb durch die Wucht des Aufpralls anschließend zwischen der Mauer und einem geparkten Auto stecken. Der Mann war in Fahrtrichtung Neckarstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Wie es zu dem Unfall kam, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Der 36-jährige Hagener zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Mercedes wurde abgeschleppt. Der geparkte Mazda war auf der linken Fahrzeugseite im Bereich der Fahrertür eingedrückt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell