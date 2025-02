Polizei Hagen

POL-HA: Raubüberfall in Wohnung mit Schusswaffe - Zeugen gesucht

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (26.02.2025) betraten gegen 21 Uhr drei unbekannte Täter eine Wohnung in der Hochstraße, die offenstand. Zwei der Männer, etwa 25 Jahre alt, hielten Pistolen in der Hand. Sie fragten die beiden 21- und 28-jährigen Bewohner der Wohnung auf Englisch, wo das Geld sei. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem die beiden Männer leicht verletzt wurden. Im Anschluss flohen die Räuber in unbekannte Richtung. Sie waren in schwarzer Kleidung unterwegs und von normaler Statur. Die dritte Person wurde als dicklich beschrieben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu dem Vorfall, den beschriebenen Personen oder deren Fluchtrichtung machen oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug identifizieren? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

