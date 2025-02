Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebin packt Hackfleisch aus und versteckt es in einer Tragetasche

Hagen-Mitte (ots)

Eine 38-Jährige suchte am Mittwoch (26.02.2025) ein Lebensmittelgeschäft in der Bergstraße auf und beging zum wiederholten Male einen Ladendiebstahl. Mitarbeiter erkannten die Hagenerin aufgrund einer vorausgegangenen Tat und sahen, wie sie um 11 Uhr eine Kekspackung aus dem Warenregal nahm und diese in ihre Handtasche steckte. Nachdem sie den Kassenbereich ohne zu zahlen passierte, sprach die Filialleiterin die Ladendiebin an und verständigte die Polizei. Die Mitarbeiter gaben an, dass die Frau bereits am Vortag Hackfleisch aus einer Verpackung nahm und das Fleisch dann in ihre Tragetasche steckte. Sie schafften es am Vortag jedoch nicht, die 38-Jährige anzusprechen, sodass es ihr gelang das Geschäft zu verlassen. Die Hagenerin gab nach Eintreffen der Polizei an, dass sie keine Ware entwendet habe und dass sie die Kekse bezahlen wolle. Sie erhielt jeweils eine Strafanzeige für die beiden Ladendiebstähle. (arn)

