Polizei Hagen

POL-HA: Lkw-Fahrer touchiert Skoda bei Fahrstreifenwechsel und fährt davon

Hagen-Boele (ots)

Während ein Lkw-Fahrer am Dienstag (25.02.2025) auf der Hagener Straße in Fahrtrichtung Eckesey vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, touchierte er mit seiner Sattelzugmaschine den Skoda einer 47-jährigen Autofahrerin. Die Hagenerin verständigte nach dem Unfall die Polizei und gab an, dass sich der Zusammenstoß um 6.45 Uhr ereignete. Der Lkw habe sich nach dem Vorfall entfernt, die Skoda-Fahrerin konnte sich jedoch an die Firmenaufschrift des Fahrzeugs erinnern. Durch anschließende Ermittlungen machte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer der Sattelzugmaschine ausfindig. Der Mann gab an, von einem möglichen Verkehrsunfall nichts mitbekommen zu haben. Es habe auch niemand auf sich aufmerksam gemacht. Der 64-Jährige erhielt eine Strafanzeige und muss sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Form von Kratzern. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell