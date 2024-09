Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Feuerwehr und Polizei nach Drohmail im Einsatz

Stuttgart-Münster/-Möhringen (ots)

Zwei E-Mails, die in der Nacht zum Dienstag (17.09.2024) an Schulen an der Nagoldstraße und der Hechinger Straße geschickt worden sind, haben am Dienstagmorgen zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 06.50 Uhr meldeten sich Mitarbeiter der Schule an der Nagoldstraße bei der Polizei und gaben den Hinweis auf die E-Mail, in welcher der Verfasser drohte, Chemikalien im Schulgebäude zu verteilen. Die Polizei räumte daraufhin das Schulgebäude und sperrte es weiträumig ab. Durch die Feuerwehr wurden Messungen im gesamten Schulgebäude durchgeführt. Gegen 07.50 Uhr meldeten sich Angestellte der Schule an der Hechinger Straße und teilten der Polizei mit, dass sie ebenfalls eine E-Mail mit bedrohlichem Inhalt erhalten haben. Ermittlungen ergaben, dass die beiden E-Mails identisch sind. Auch hier wurde die Schule geräumt und Messungen von der Feuerwehr durchgeführt. Nachdem die Überprüfung der beiden Schulen durch die Feuerwehr beendet war, wurden die Gebäude an der Nagoldstraße gegen 10.50 Uhr und an der Hechinger Straße gegen 10.55 Uhr wieder freigegeben. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Schüler und Mitarbeiter der beiden Schulen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Herkunft der E-Mails aufgenommen.

