POL-S: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen - Zeugen gesucht

Polizeibeamte haben am Montag (16.09.2024) einen 15 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen in einem Discounter an der Wildunger Straße Waren gestohlen zu haben und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Die beiden Tatverdächtigen betraten gegen 16.30 Uhr den Discounter und sollen dort jeweils ein paar In-Ear-Kopfhörer im Gesamtwert von rund 100 Euro gestohlen haben. Als eine Angestellte die beiden Jugendlichen ansprach, sollen sie versucht haben, zu flüchten. Mithilfe zweier Mitarbeiter konnte der 15-Jährige festgehalten und an die alarmierten Beamten übergeben werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein bislang unbekannter Komplize wehrte sich gegen das Festhalten, stieß dabei einen zur Hilfe eilenden Passanten um und flüchtete in unbekannte Richtung. Er war zirka 170 Zentimeter groß, etwa 13 bis 17 Jahre alt und hatte eine schlanke Figur. Er trug eine schwarze Jacke mit aufgezogener Kapuze, eine schwarze Schildmütze und eine graue Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905777 bei der Kriminalpolizei zu melden.

