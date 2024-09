Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Beim Zusammenstoß eines Seat und einer Stadtbahn haben sich am Montagabend (16.09.2024) die 40 Jahre alte Seat-Fahrerin und der 47 Jahre alte Stadtbahnfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Die 40-Jährige fuhr gegen 19.50 Uhr in der Regerstraße Richtung Schumannstraße. Nachdem sie in den Kreisverkehr eingefahren war und nach links in die Schumannstraße abbiegen wollte, stieß sie mit einer Stadtbahn zusammen, die in Richtung Endhaltestelle Botnang unterwegs war. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die Verletzten und brachten die Seat-Fahrerin zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 55.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

