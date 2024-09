Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem VW Golf und einem VW Polo ist am Montag (16.09.2024) ein Sachschaden von rund 40.000 Euro entstanden. Ein 32-jähriger Mann war gegen 14.10 Uhr mit seinem VW Golf in der Stubaier Straße Richtung Augsburger Straße unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete er an der Kreuzung zur Schlotterbeckstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 18-jährigen VW Polo-Fahrerin. Durch den Aufprall wurde der VW-Polo auf einen geparkten VW und einen Audi geschoben. Rettungskräfte kümmerten sich um die leichtverletzte 18-Jährige, sowie um ihre vier leichtverletzten Mitfahrer. Der VW Golf und der VW Polo waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell