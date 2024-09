POL-S: Verkehrsunfall im Rahmen einer Veranstaltung - Polizeibeamter schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Sonntag (15.09.2024) einen 24 Jahre alten Mann im Bereich Rotebühlplatz beim Durchgang zur Calwer Passage geschlagen und ausgeraubt. Die etwa vierköpfige Männergruppe und der 24-Jährige gerieten gegen 04.00 Uhr in Streit, wobei die Täter den 24-Jährigen leicht verletzten. Anschließend stahlen die Täter ihm seine Bauchtasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen ...

