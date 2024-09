Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem VW ist am Montag (16.09.2024) in der Industriestraße ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Eine 59 Jahre alte Frau fuhr gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW in der Industriestraße Richtung Nord-Süd-Straße. An der Kreuzung Am Wallgraben stieß sie mit einer Stadtbahn der Linie 12 zusammen, die in Richtung Dürrlewang unterwegs war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell