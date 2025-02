Polizei Hagen

POL-HA: Nach Süßigkeiten-Diebstahl: Polizei nimmt Frauen in Gewahrsam

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwei Frauen stahlen am Dienstagnachmittag (25.02.2025) Süßigkeiten im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Discounter an der Altenhagener Straße. Polizeikräfte konnten die 29 und 33 Jahre alten Diebinnen vorläufig festnehmen. Ein Mitarbeiter beobachtete um etwa 14 Uhr wie die Frauen im Verkaufsraum mehrere Süßigkeitenpackungen in ihrer Kleidung versteckten und sich anschließend aus dem Kassenbereich entfernten, ohne die Waren zu bezahlen. Er meldete seine Beobachtungen richtigerweise der Polizei. Einsatzkräfte erschienen vor Ort, kontrollierten die 29-jährige Hagenerin und die 33-jährige Gevelsbergerin und fanden bei ihnen die versteckten Süßigkeiten im Wert von über 200 Euro. Anschließend nahmen die Beamten das Duo in Gewahrsam. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an. (rst)

