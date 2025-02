Polizei Hagen

POL-HA: Mann weigert sich Bus zu verlassen und wird zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen

Hagen-Haspe (ots)

Nachdem ein 44-jähriger Mann sich am Mittwoch (26.02.2025) weigerte einen Bus zu verlassen, mussten ihn Polizeibeamte gegen 1.30 Uhr in Gewahrsam nehmen. Der Hagener saß bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung an der Haltestelle "Westerbauer Bf." stark alkoholisiert mit einer Bierflasche in dem Bus. Er war nicht mehr in der Lage eigenständig aufzustehen und zu gehen und musste deshalb von den Einsatzkräften unterstützt werden. Aufgrund der starken Alkoholisierung war kein Gespräch mit ihm möglich. Der 44-Jährige wurde zum eigenen Schutz in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Atemalkoholtest war aufgrund seines Zustandes nicht möglich. Der Hagener konnte um 6 Uhr wieder entlassen werden. (arn)

