Polizei Hagen

POL-HA: "Falsche Bankmitarbeiter" betrügen 81-Jährige

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.02.2025) wurde eine Seniorin Opfer der Betrugsmasche der "falschen Bankmitarbeiter". Am Nachmittag erhielt die 81-Jährige einen Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab und ihr mitteilte, dass unrechtmäßig mehrere tausend Euro von ihrem Konto abgehoben worden seien. Demnach müsste ihre Bankkarte gesperrt werden. Kurze Zeit später rief ein anderer vermeintlicher Bankmitarbeiter an und verlangte für die Kontosperrung die PIN-Nummer, die die 81-Jährige dem Mann daraufhin nannte. Als die Seniorin misstrauisch wurde, legte der unbekannte Anrufer plötzlich auf. Die 81-Jährige kontaktierte richtigerweise die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Informationen zu einem etwaigen Schaden vor.

Die Polizei Hagen warnt eindringlich vor den verschiedenen Maschen von Betrügern und gibt folgende Hinweise:

Geben Sie niemals Ihre Zugangsdaten zum Online-Banking heraus und gewähren Sie Ihnen unbekannten Personen keinen Zugang zu Ihrem Computer! Wichtig: Ihre Bank fragt Sie niemals nach Ihren Zugangsdaten zum Online-Banking!

Sicherheit geht vor: Legen Sie ein Limit für tägliche Geldbewegungen fest, um einen möglichen Schaden im Ernstfall so gering wie möglich zu halten.

Sie haben den Verdacht, dass Ihre Zugangsdaten ausgespäht wurden? Dann sperren Sie sofort den Zugang zu Ihrem Bankkonto! Den zentralen Sperr-Notruf erreichen Sie unter der 116 116 (aus dem Ausland +49 116 116). Neue Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking erhalten Sie von Ihrer Bank.

Informieren Sie im Verdachtsfall schnellstmöglich Ihr Bankinstitut. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, Kontobewegungen rückgängig zu machen. Erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei! (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell