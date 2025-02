Polizei Hagen

POL-HA: Kokainhandel im Bereich des Hagener Hauptbahnhofes - Durchsuchung führt zu umfangreicher Beschlagnahme

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (26.02.2025) führten Beamte des Schwerpunktdienstes Hagen im Zeitraum zwischen 12:00 und 16:00 Uhr Personenkontrollen im Bereich des Hagener Hauptbahnhofes durch. Bei einer der kontrollierten Personen wurden Kokain-Verkaufseinheiten aufgefunden. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten Hinweise auf eine Wohnung des Verdächtigen gewonnen werden. Daraufhin wurde durch die Staatsanwaltschaft Hagen beim zuständigen Amtsgericht Hagen ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, der umgehend umgesetzt wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden mehrere Beweismittel sichergestellt, darunter eine Feinwaage, ein Smartphone, etwa 2.000 Euro Bargeld sowie eine nicht geringe Menge Kokain. Diese Gegenstände wurden als Tatmittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Es wurde eine umfangreiche Strafanzeige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln erstattet. Die Polizei Hagen setzt ihren Einsatz im Kampf gegen Drogenkriminalität konsequent fort. (hir)

