POL-HA: Liebesbekundung an Gebäude - Täter durch Initialen und Datum überführt

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Mittwoch (26.02.2025) betraten gegen 21 Uhr drei unbekannte Täter eine Wohnung in der Hochstraße, die offenstand. Zwei der Männer, etwa 25 Jahre alt, hielten Pistolen in der Hand. Sie fragten die beiden 21- und 28-jährigen Bewohner der Wohnung auf Englisch, wo das Geld sei. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem die beiden Männer leicht verletzt wurden. Im Anschluss flohen die Räuber in ...

mehr