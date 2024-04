BPOLD-B: Bundespolizei nimmt S-Bahn-Surfer fest

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots) - Die Bundespolizei nahm einen Mann am S-Bahnhof Berlin-Südkreuz vorläufig fest, nachdem dieser einen Treibfahrzeugführer und Reisende mit einem Messer bedrohte. Am Montag, gegen 18:20 Uhr, erreichten alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei den S-Bahnhof Südkreuz, nachdem ein Mann mit einem 12cm langen Messer einen Triebfahrzeugführer bedroht und Stichbewegungen in seine ...

mehr