Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen vollstreckt zwei Haftbefehle

Hagen (ots)

Am Donnerstag (27.02.2025) gegen 6:20 Uhr wurde eine Polizeistreife zur Wehringhauser Straße gerufen, da dort Betäubungsmittel im Hausflur eines Gebäudes konsumiert worden sein sollen. Bei der Überprüfung eines hier angetroffenen 51-jährigen Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Nur wenige Stunden später führten Polizeibeamte eine 23-Jährige ab. Sie hielt sich trotz eines Hauverbotes gegen 18:20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus der Haldener Straße auf. Die polizeilichen Auskunftssysteme wiesen auf einen bestehenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft hin. Die Beamten brachten die Frau ebenfalls in das Polizeigewahrsam. Auch am Folgetag, am 28.02.2025, um 2:45 Uhr, kontrollierte eine Streife im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 57-jährigen Autofahrer. Eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Da er die geforderte Geldbuße direkt vor Ort bezahlen konnte, blieb ihm die Inhaftierung erspart. Die Beamten stellten das Geld sicher. Der Hagener durfte seine Fahrt fortsetzen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell