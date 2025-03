Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und PKW

Stadthagen (ots)

[mue] Am Freitag, den 28.03.2025 ereignete sich um ca. 13:20 Uhr ein Unfall auf einem Parkplatz vor einem Discounter an der Breslauer Straße 2-4 in Stadthagen. Mitten auf dem Parkplatz stieß ein 57-jähriger Mann aus Stadthagen mit seinem PKW/ Nissan mit einem 16-jährigen Jugendlichen auf seinem Fahrrad zusammen. Der Jugendliche aus Stadthagen trug dabei leichte Verletzungen davon. Sein Fahrrad wurde stark beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den eingesetzten Beamten des Polizeikommissariates Stadthagen Alkoholgeruch in der Atemluft des PKW-Führers auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Gegen den Unfallfahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell