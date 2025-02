Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Weiberfastnacht aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedlich

Warendorf (ots)

Der Auftakt des Straßenkarnevals ist am Donnerstag (27.02.2025) aus polizeilicher Sicht im gesamten Kreis Warendorf weitestgehend friedlich verlaufen.

Insgesamt gab es fünf karnevalsbedingte Einsätze für die Polizei. Außerdem wurden mehrere angemeldete Veranstaltungen in den Städten im Kreis durch die Polizei begleitet. Bei den fünf Einsätzen handelte es sich um vier Körperverletzungsdelikte im Rahmen von Streitigkeiten. Bei einem weiteren Einsatz in Beckum, hatte ein 30-jähriger Beckumer in der Innenstadt randaliert. Bei seiner Personalienfeststellung beleidigte er die eingesetzten Polizisten. Im weiteren Verlauf leistete der Beckumer Widerstand. Er wurde durch die Beamten in das Polizeigewahrsam gebracht und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Mögen auch die kommenden Karnevalstage friedlich, harmonisch und sicher verlaufen - wir wünschen allen im Kreis närrische Tage.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell