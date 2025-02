Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Jugendliche flüchteten vor Polizeikontrolle

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.2.2025, 16.10 Uhr flüchteten zwei Jugendliche in der Ahlener Innenstadt vor der Polizei. Einsatzkräften fiel ein Pkw auf, dessen Fahrer verbotswidrig von der Straße Auf dem Bahndamm nach links abgebogen war. Die Polizisten entschlossen sich, den Fahrer an einer geeigneten Örtlichkeit anzuhalten. Sie forderten ihn mittels optischem Anhaltesignal auf zu folgen. Das tat der Jugendliche allerdings nicht und fuhr bei rot in Richtung Moltkestraße/Holzweg weiter. Aufmerksame Zeugen, die die Situation beobachtet hatten, zeigten den Einsatzkräften die Fluchtrichtung an. Bei der weiteren Verfolgung reagierte der 17-Jährige weiterhin nicht auf die Anhaltesignale. Auch nutzte er einen Gehweg, um an Verkehrsteilnehmern vorbeizufahren, die vor einer roten Ampel hielten. Auf der Bergstraße fuhr der Ahlener dann mit offensichtlich zu hoher Geschwindigkeit durch eine Kurve. Hier prallte das Auto gegen den Bordstein, woraufhin die Achse brach. Der Fahrer sowie sein 16-jähriger Beifahrer flüchteten nun zu Fuß. Die Polizisten holten das Duo nach kurzer Zeit ein. Sie sprachen die Jugendlichen zu Boden, fesselten sie und nahmen sie in Gewahrsam. Da der Fahrer unter Betäubungsmittelkonsum stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten die Mobiltelefone der beiden sicher und das beschädigte Auto. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Auch eines gegen den Halter des Pkw. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

