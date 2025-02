POL-WAF: Oelde. Unter Drogen stehend Auto gefahren

Warendorf (ots) - Am Montagmorgen (24.2.2025) stellten mehrere Betroffene Graffiti auf ihren Garagen an der Vellener Straße und der Turmstraße in Beckum fest. Die Taten wurden in der Nacht zu Montag begangen. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

