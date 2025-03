POL-NI: Rinteln - Vandalismus im Bereich der Uchtdorfer Grillhütte

Stadthagen (ots) - [mue] Am Freitag, den 28.03.2025 ereignete sich um ca. 13:20 Uhr ein Unfall auf einem Parkplatz vor einem Discounter an der Breslauer Straße 2-4 in Stadthagen. Mitten auf dem Parkplatz stieß ein 57-jähriger Mann aus Stadthagen mit seinem PKW/ Nissan mit einem 16-jährigen Jugendlichen auf seinem Fahrrad zusammen. Der Jugendliche aus Stadthagen trug dabei leichte Verletzungen davon. Sein Fahrrad wurde ...

