Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck entwendet - Einbruch in Hotel

Fulda (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Fulda. Ein an einem Fahrradständer im Domänenweg gesicherter schwarzer E-Scooter wurde am Mittwoch (05.03.), zwischen 9 und 15.30 Uhr, durch Unbekannte entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug des Herstellers "Ninebot" hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Zwischen Freitagabend (07.03.) und Samstagabend (08.03.) schlugen Unbekannte die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Niesiger Straße ein und verschafften sich so unerlaubt Zutritt zum Inneren. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten mit Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bargeld und Schmuck entwendet

Hosenfeld. Ein Einfamilienhaus in der Hahingusstraße in Hainzell war am Samstag (08.03.), zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr, Ziel von Einbrechern. Die Langfinger hebelten nach aktuellen Erkenntnissen die Terassentür auf und entwendeten aus dem Inneren Bargeld sowie Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Hotel

Großenlüder. Zwischen Freitagabend (07.03.) und Samstagmorgen (08.03.) verschafften sich Langfinger über eine Rezeption unerlaubt Zutritt zu dem Büroraum eines Hotels in der Straße "Kleinheiligkreuz" in Kleinlüder. Aus diesem entwendeten sie einen Mini-Safe mit Bargeld in unterer dreistelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell