LPI-GTH: Kellereinbruch

Ilmenau (ots) - Unbekannte Täter drangen letzte Nacht gewaltsam in eine im Bau befindliche Wohnung in der Straße "Am Ilmufer" ein. Dort entwendeten sie einen bereits verbauten Stromverteilerkasten und einen Badlüfter im Wert von insgesamt circa 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau unter 03677-601124 mit Angabe der Bezugsnummer 0250413/2024 entgegen. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

