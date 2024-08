Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Fischbach bei Dahn (ots)

Am Sonntag, 25.08.2024, gegen 16.15 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer einer BMW 650 die Landestraße 487 von Salzwoog kommend in Richtung Fischbach. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er vermutlich beim Überfahren einer Bodenwelle ins Schleudern, woraufhin er die Kontrolle über sein Krad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen im rechten Schulterbereich und an den Handgelenken zu. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Der verletzte Motorradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell