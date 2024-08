POL-PDPS: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Hauenstein (ots) - Am Samstag, 24.08.2024, gegen 13.45 Uhr ereignete sich in der Pirmasenser Straße ein Verkehrsunfall als ein PKW Fiat beim Linksabbiegen auf den Parkplatz des dortigen Netto-Marktes den Vorrang eines entgegenkommenden PKW Smart missachtete, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000.- Euro. Die 49-jährige Fahrerin des Smart wurde leicht verletzt und durch den ...

