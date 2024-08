Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Hauenstein (ots)

Am Samstag, 24.08.2024, gegen 13.45 Uhr ereignete sich in der Pirmasenser Straße ein Verkehrsunfall als ein PKW Fiat beim Linksabbiegen auf den Parkplatz des dortigen Netto-Marktes den Vorrang eines entgegenkommenden PKW Smart missachtete, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000.- Euro. Die 49-jährige Fahrerin des Smart wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell