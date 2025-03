Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Eichenzell

Fulda (ots)

Am Samstag Nachmittag (08.03.), kurz nach 15.00 Uhr, kam es in Eichenzell, in der Fuldaer Straße, Ecke Gartenstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 49-jährige, aus Eichenzell stammende Frau, befuhr mit einem schwarzen Toyota die Fuldaer Straße von Bronnzell kommend in Richtung Eichenzell. In Höhe der Gartenstraße fuhr die Fahrzeugführerin an einer ebenfalls in Richtung Eichenzell fahrenden Radfahrerin vorbei. Die Radfahrerin beabsichtigte gerade in dem Moment nach links abzubiegen, wobei es zu einer leichten Berührung mit dem PKW kam. Daraufhin stürzte die 75-jährige Eichenzellerin mit ihrem Fahrrad und zog sich durch den Sturz mittelschwere Verletzungen zu, so dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Des Weiteren entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

