Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Raub auf Taxifahrer in Trier-Nord, Täter flüchtet mit Beute in Richtung BKT

Trier (ots)

Am 25.01.2025 kam es um kurz nach 02:00 Uhr zu einem Raub auf einen Taxifahrer. Der männliche Fahrgast war kurz zuvor am Taxistand vor dem Hauptbahnhof eingestiegen und hatte sich vom später geschädigten Taxifahrer in die Engelstraße fahren lassen. Dort wurde der Taxifahrer auf Höhe der Porta-Nigra-Schule durch seinen Fahrgast unvermittelt angegriffen und durch mehrere Faustschläge leicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Täter mit der erbeuteten Geldmappe zu Fuß über die Theobaldstraße in Richtung des Brüderkrankenhauses. Dort verliert sich die Spur des Täters. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: schlanke Statur, ca. 25 Jahre alt, sprach akzentfrei deutsch, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, ca. 170 cm groß, bekleidet mit dunklem Basecap, dunkler Jogginghose und dunkler Jacke. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier unter Tel.: 0651/98343390 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell