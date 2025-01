POL-PPTR: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Trier (ots) - Am Mittwoch, 22. Januar, zwischen 1:27 Uhr und 2:32 Uhr, begab sich mindestens ein unbekannter Täter auf einen umfriedeten Parkplatz in der Schöndorfer Straße und brach dort drei Wohnwagen und zwei Wohnmobile auf. Was genau erbeutet wurde, ist bisher noch unklar. Der Mann trug eine Mütze und Winterjacke und hat einen leichten Bartansatz. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden ...

mehr