Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Gedenkfeier zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

Traben-Trarbach (ots)

Am Montag, dem 27. Januar 2025, findet anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust eine Gedenkfeier in der katholischen Kirche St. Nikolaus in Traben-Trarbach statt. In diesem Jahr markiert der Gedenktag auch den 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Die Veranstaltung unter Federführung der Polizeiseelsorge Trier-Koblenz beginnt um 18 Uhr und lädt die Menschen der Region zum gemeinsamen Gedenken ein.

Musikalisch begleitet wird die Gedenkfeier von einem Blechbläserensemble des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz. Inhaltliche Impulse setzen Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen Pfarrgemeinde Traben-Trarbach, der Polizeiseelsorge Koblenz-Trier, des Arbeitskreises Jüdisches Leben in Traben-Trarbach, des Pfarrgemeinderats und des Polizeipräsidiums Trier.

Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, der jährlich am 27. Januar - dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz - begangen wird, erinnert an die Verbrechen des Nationalsozialismus und deren Opfer. Ziel ist es, die Schrecken der Vergangenheit im kollektiven Bewusstsein zu bewahren und ein Signal gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Diskriminierung zu senden.

Polizeipräsidentin Anja Rakowski betont: "Als Polizei sind wir nicht nur dem Schutz der Bevölkerung verpflichtet, sondern auch der Wahrung von Menschlichkeit, Demokratie und Toleranz. Die Erinnerung an die Opfer des Holocaust ist eine moralische Verpflichtung und eine Mahnung, unsere Verantwortung für die Gesellschaft und die kommenden Generationen ernst zu nehmen."

