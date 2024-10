Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer stürzt durch parkendes Fahrzeug

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag, 24. Oktober, kam es an der Oststraße in Fahrtrichtung Lärchenstraße zu einem Unfall. Ein 38-jähriger Radfahrer touchierte im Vorbeifahren ein geparktes Auto und fiel dabei mit seinem Rad. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei schätzt den Schaden aktuell im mittleren dreistelligen Eurobereich ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell