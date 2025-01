POL-PPTR: Mehrere Wohnwagen aufgebrochen

Trier (ots) - Zwischen Sonntag, 19. Januar, 18 Uhr, und Montag, 20. Januar, 5:25 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Segway E-Scooter aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Walramsneustraße. Es handelt sich um einen Ninebot E2D. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 oder per Mail an KDTrier.ZAb@polizei.rlp.de zu ...

