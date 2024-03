Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw weggerollt

St.-Katharinen (ots)

Am Freitagnachmittag parkte ein 31-jähriger Pkw Fahrer sein Fahrzeug am Fahrzeugrand der Linzer Straße. Nachdem er ausgestiegen war, setzte sich der Pkw aufgrund des Gefälles in Bewegung und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. An der Mauer, sowie dem Pkw, entstand Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Offensichtliche Ursache war, dass die Handbremse nicht ordnungsgemäß angezogen wurde und sich das Schaltgetriebe in Leerlaufstellung befand.

