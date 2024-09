POL Schwaben Nord: Ohne Sicherheitsgurt und Betriebserlaubnis unterwegs

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (03.09.2024) griff ein bislang unbekannter Täter eine 39-jährige Frau in der Schwimmschulstraße an. Gegen 13.00 Uhr beobachtete die 39-jährige Frau einen unbekannten Mann, wie dieser einen abgezäunten Bereich betrat. Als die 39-Jährige ihn daraufhin ansprach, verhielt sich der Mann aggressiv und schlug nach der Frau. Der unbekannte Mann flüchtete im Anschluss mit einem ...

