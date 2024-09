POL Schwaben Nord: Unbekannter schlägt zu

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (03.09.2024) leistete ein 54-jähriger Mann am Königsplatz Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei und griff Ordnungsamt und Polizeibeamte an. Gegen 18.00 Uhr kontrollierte das Ordnungsamt der Stadt Augsburg einen 54-Jährigen Mann am Königsplatz. Der Mann begann diese zu beleidigen und verhielt sich aggressiv. Das Ordnungsamt verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten ...

mehr