Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Widerstand am Königsplatz

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (03.09.2024) leistete ein 54-jähriger Mann am Königsplatz Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei und griff Ordnungsamt und Polizeibeamte an.

Gegen 18.00 Uhr kontrollierte das Ordnungsamt der Stadt Augsburg einen 54-Jährigen Mann am Königsplatz. Der Mann begann diese zu beleidigen und verhielt sich aggressiv. Das Ordnungsamt verständigte die Polizei.

Die Polizeibeamten brachten den 54-Jährigen aufgrund seines aggressiven Verhaltens in den Arrest. Dabei beleidigte der Mann die Polizisten und griff diese an. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell