HZA-H: Hauptzollamt Hannover - Zoll zieht Zigaretten-Schmuggler aus dem Verkehr

Hannover (ots)

14.600 Zigaretten fanden Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Hannover in den unterschiedlichsten Verstecken in einem Auto auf der Bundesautobahn 2.

Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege zogen am vergangenen Mittwoch, dem 04. September 2024, ein Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen aus dem fließenden Verkehr. Auf Nachfrage meldete nur einer der drei Insassen verbrauchsteuerpflichtige Ware an. Die drei angemeldeten Schachteln Zigaretten konnten die Zöllner kurze Zeit später im Gepäck des Reisenden feststellen.

Sowohl die Fahrerin als auch der Beifahrer verneinten die Frage nach verbrauchsteuerpflichtigen Waren. "Als meine Kollegen dann sowohl unter den Fahrer- und Beifahrersitzen als auch zwischen Kleidungsstücken weitere Zigaretten fanden, gab der Beifahrer zu, dass es sich dabei um seine Zigaretten handelt", So Joline Kassner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Hannover.

Insgesamt fanden die Zöllner aus Hannover 14.600 Zigaretten. Besonders aufwendig versteckt waren die Zigaretten in der Türverkleidung des Autos. "Die Weiterfahrt konnte der Reisende nach der Einleitung eines Steuerstrafverfahrens sowie der Zahlung einer Sicherheitsleistung mit einem Steuerbescheid in Höhe von über 2.600 EUR im Gepäck fortsetzen", so Kassner weiter.

