Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei, Landespolizei und Zoll kontrollieren gemeinsam

Iffezheim/Wintersdorf (ots)

Mehr als 35 Beamte von Bundespolizei, Landespolizei und Zoll waren gestern Nachmittag im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg (SIKO BW) an den Grenzübergängen in Iffezheim und Wintersdorf bei einer mehrstündigen Kontrollaktion unter der Federführung der Bundespolizeiinspektion Offenburg im Einsatz.

Bei der Kontrollaktion wurden insgesamt 185 Personen und 104 Fahrzeuge überprüft.

Hierbei ergaben sich eine Vielzahl an Feststellungen.

Insgesamt kam es zu vier versuchten unerlaubten Einreisen sowie einer Schleusung. Hier wurden im Fahrzeug eines 26-jährigen bosnischen Staatsangehörigen zwei albanische Staatsangehörige festgestellt, welche keinerlei Ausweisdokumente vorweisen konnten. Anhand der angegebenen Personalien konnte recherchiert werden, dass sich die beiden Personen seit 2018 ohne gültige Ausweisdokumente im Schengengebiet aufhalten, ihnen wurde die Einreise nach Deutschland verweigert. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden Mitfahrer im Alter von 51 und 56 Jahren nach Frankreich zurückgewiesen.

Ein Fahrzeugführer wurden wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz beanzeigt. Er hatte ein verbotenes Einhandmesser im Fahrzeug.

Bei drei weiteren Personen wurden Kleinmengen an Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

In zwei Fällen wurden Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet.

Darüber hinaus wurden zwei Fahrzeugführer festgestellt, welche ohne gültige Pflichtversicherung unterwegs waren.

Die Schwerpunkte der gemeinsamen Kontrollaktion lagen auf der Bekämpfung der illegalen Migration, der Eigentums-, Rauschgift- und Waffenkriminalität.

Information zu SIKO BW:

Die Sicherheitskooperation Baden-Württemberg (SIKO BW) wurde am 1. September 2002 zunächst zwischen dem Bundesministerium des Innern und dem Innenministerium des Landes Baden-Württemberg vereinbart. Das Bundesministerium der Finanzen trat der Vereinbarung am 1. Juni 2003 bei. Schwerpunkte der Kooperation sind die Bekämpfung der Eigentums- und Rauschgiftkriminalität, des Schmuggels, der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes sowie der Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum. Darüber hinaus erfolgt eine enge Zusammenarbeit bei Fußballspielen oder personalintensiven Einsätzen an gemeinsamen Fahndungs- und Kontrolltagen.

Weitere wichtige Aspekte sind gemeinsame Präventionsmaßnahmen und die gegenseitige Unterstützung bei der Ausbildung.

