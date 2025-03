Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW-Alleinunfall auf der A7, Autobahndreieck Fulda mit zwei schwerverletzten Personen

Fulda (ots)

Fulda. Am Nachmittag (09.03.) kam es gegen 15:45 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe Autobahndreieck Fulda zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 73-jähriger PKW-Fahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kam der PKW-Fahrer mit seinem Mercedes von der Fahrbahn nach rechts ab und fuhr unkontrolliert in die dort befindliche Betriebsumfahrung. Dort prallte das Fahrzeug gegen die Leitplanke und kam dadurch ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Dabei entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug und an der Verkehrseinrichtung. Der 73-jähriger Fahrer und seine 76-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Beide Insassen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und ins nächste Krankenhaus transportiert. Der 73-jähriger Fahrer wurde durch den Hubschrauber in das nächste Krankenhaus verbracht. Weiterhin befand sich ein Hund im verunfallten Fahrzeug. Dieser wurde vorerst im nächstliegenden Tierheim abgegeben. Bei den Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr Eichenzell und ein Abschleppdienst im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 18.000 Euro geschätzt.

